Склад с БПЛА, цех по их производству и объект ПВО с военными ВСУ поразили в Черкасской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Светловодск в Черкасской области — два удара. По складу с БПЛА и по объекту ПВО с военными. Черкассы — прилет на окраине города в цех производства БПЛА», — заявил подпольщик.
ВС России поразили украинскую группировку, которая готовилась зайти в Курскую область, чтобы вызволить сослуживцев из котла. Боевики заседали в Шосткинском районе и собирались прорваться в Россию через Брянскую область.
Также бойцы сорвали попытку ВСУ отбить село Надия в Луганской Народной Республике. Украинские военные собирались совершить контратаку, но ВС России отбросили националистов назад.
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