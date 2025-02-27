Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области

Склад с БПЛА, цех по их производству и объект ПВО с военными ВСУ поразили в Черкасской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Светловодск в Черкасской области — два удара. По складу с БПЛА и по объекту ПВО с военными. Черкассы — прилет на окраине города в цех производства БПЛА», — заявил подпольщик.

ВС России поразили украинскую группировку, которая готовилась зайти в Курскую область, чтобы вызволить сослуживцев из котла. Боевики заседали в Шосткинском районе и собирались прорваться в Россию через Брянскую область.

Также бойцы сорвали попытку ВСУ отбить село Надия в Луганской Народной Республике. Украинские военные собирались совершить контратаку, но ВС России отбросили националистов назад.