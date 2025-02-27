Вооруженные силы России поразили группу ВСУ, которая готовилась зайти в Курскую область. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Боевики собирались вытаскивать из котла сослуживцев.

«Удары пришлись по засевшей в Шосткинском районе группировке, которую подготовили для захода в помощь попавшим в котел бандеровцам в Курской области», — рассказал подпольщик.

Украинская группировка должна была зайти через Брянскую область. Пока неизвестно, отменили ли ВСУ планы, но есть сведения, что боевики попытаются зайти большой диверсионной группой.

Ранее стало известно, что российские войска зашли в село Погребки под Курском с трех сторон. Боевики ВСУ в панике бросили оружие и укрепления.

Российские военные поднялись на вышку и заменили украинский флаг российским. К моменту освобождения населенного пункта украинцы успели вырыть сеть траншей.