ВСУ попытались совершить контратаку для возвращения под контроль населенного пункта Надия в ЛНР, но российские бойцы отбросили националистов назад. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики силами усиленного взвода при поддержке бронетехники, БПЛА и артиллерии провели наступление с целью возвращения контроля над утраченными позициями в районе населенного пункта Надия. Успеха противник не получил: вернулся на исходный рубеж после скоротечного боя, понеся потери», — сказал он.

Марочко не исключил, что украинские силовики будут продолжать атаки в этом районе, несмотря на сложную оперативно-тактическую обстановку.

Минобороны России заявляло об освобождении Надии в ЛНР 4 января.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска начали освобождение Радьковки и Кондрашовки в Харьковской области.