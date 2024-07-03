ВС России ударили по складам ВСУ в Запорожской области

Российские военные нанесли несколько ударов в районе железнодорожной станции в селе Малая Токмачка в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Сообщают, что несколько ударов было около железнодорожной станции, где на огороженной территории есть складские помещения», — заявил собеседник агентства.

По его данным, удары наносились из РСЗО и других артиллерийских орудий, а также с помощью беспилотников.

В понедельник Лебедев сообщал о ракетном ударе по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области, который использовался ВСУ как аэродром подскока для атак на Запорожскую область и Крым.