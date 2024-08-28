В Сумской области после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы

ТСН: в городе Конотопе в Сумской области прогремели взрывы

Фото: РИА «Новости»

В Сумской области ночью 28 августа объявили воздушную тревогу. В городе Конотопе прогремела серия взрывов, сообщил сайт ТСН.

«Конотоп (Сумщина) — взрывы», — заявили журналисты.

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 03:17 по московскому времени. Сигнал об опасности прозвучал также в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила об атаке корректируемыми авиабомбами и активизировавшейся тактической авиации.

Ночью 27 августа режим ракетной опасности вводили по всей Украине. Взрывы произошли в Киеве, Сумах, Ровно, Запорожье и Хмельницкой области.

Украинские военные задействовали полученные от стран Запада истребители F-16 в отражении ракетной атаки, сообщили «Известия». Президент Владимир Зеленский заявил, что они показали высокую эффективность, но пожаловался на недостаточное количество самолетов и обученных ими управлять пилотов.

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