ВС России ударили по пункту дислокации наемников ВСУ в Запорожской области

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В результате атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» пункт, расположенный вблизи базы отдыха «Меридиан», удалось полностью уничтожить.

Ранее стало известно, что ВС России применили рекордное количество снарядов и БПЛА при массированной атаке на объекты на Украине — 539 единиц боеприпасов и 478 беспилотников.

Военный корреспондент Юрий Подоляка отметил, что воздушное наступление российских войск только начинается, а осенью киевский режим столкнется с еще более жесткими действиями.