ВС России ударили по пункту дислокации наемников ВСУ в Запорожской области
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В результате атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» пункт, расположенный вблизи базы отдыха «Меридиан», удалось полностью уничтожить.
Ранее стало известно, что ВС России применили рекордное количество снарядов и БПЛА при массированной атаке на объекты на Украине — 539 единиц боеприпасов и 478 беспилотников.
Военный корреспондент Юрий Подоляка отметил, что воздушное наступление российских войск только начинается, а осенью киевский режим столкнется с еще более жесткими действиями.
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