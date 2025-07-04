ВС России применили рекордное количество снарядов и БПЛА при атаке на объекты на Украине

Подоляка: ВС РФ выпустили рекордное число снарядов и БПЛА по объектам на Украине

Российские войска установили новый рекорд по количеству примененных средств поражения и беспилотников — 539 единиц боеприпасов и 478 БПЛА. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Подоляка в Telegram-канале .

«А старый рекорд, как мы и предполагали, продержался всего несколько дней. И далее все будет для противника только усугубляться. Российское воздушное наступление на Украину только начинается», — заявил он.

По словам Подоляки, основной удар ВС России наносили по Киеву, который обладает лучшей защитой ПВО из всех украинских городов. Киевские средства противовоздушной обороны смогли сбить только 56% снарядов, что указывает на деградацию системы.

«И с учетом того, что худшее для противника еще впереди, это для жителей Украины очень плохая новость», — объяснил корреспондент.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударах ВС России по средствам ПВО и складам ВСУ в Киевской области. Кроме того, российские военные поразили технику и эшелоны противника в Днепропетровской области.