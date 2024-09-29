Российские военные нанесли удар по подразделению Вооруженных сил Украины в курском селе Ольговка, когда те укрывались на автобусной остановке. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах видна сгоревшая украинская боевая машина пехоты, на которой, предположительно, украинские солдаты пытались эвакуироваться с места обстрела.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что украинские боевики намеренно наносят ущерб мирному населению Курской области, выжигая поля.

Минобороны России отмечало, что с начала боев на Курском направлении украинская группировка, проникшая через границу, понесла потери в размере более 18,5 тысячи военнослужащих.