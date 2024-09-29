Потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,5 тысячи человек

Минобороны: ВСУ за время боев в курском приграничье лишились 18,5 тысячи человек

Действующие на Курском направлении российские войска продолжили разгром украинской группировки, проникнувшей через границу. Всего с начала боев противник потерял более 18,5 тысячи человек личного состава. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий для выдворения противника с территории российского региона нанесли поражение трем механизированным и одной танковой бригаде, двум подразделениям украинских штурмовиков, бригадам Нацгвардии и морской пехоты Украины, а также двум подразделения территориальной обороны.

Основные бои прошли в Большесолдатском, Суджанском и Глушковском районе Курской области. За сутки российские войска отразили пять попыток противника перейти в атаку в сторону населенных пунктов Большесолдатского Кореневского и Суджанского районов. На этих участках противник потерял до 60 человек личного состава, а также две бронированные машины.

Авиация и артиллерия нанесли массированные удары по боевикам, которые совершили пять попыток прорыва через границу в районе поселка Новый Путь в Глушковском районе. Потери противника составили более 50 человек. Также обстрел российских войск уничтожил танк, четыре бронированные машины и автомобиль. Пять украинских военных добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Также под удары попали скопления живой силы и техники противника в Сумской области. Всего за время проведения боев противник потерял более 18 560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, почти тысячу боевых бронированных машин, 550 автомобилей, 146 артиллерийских орудий, 32 пусковые установки РСЗО, восемь зенитных установок, а также несколько десятков станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны отчиталось об ударе вертолета Ми-28НМ по скоплению украинских боевиков и бронетехники в приграничном районе Курской области. Экипаж запустил по противнику авиационные ракеты. Данные разведки подтвердили полное уничтожение вражеских сил.