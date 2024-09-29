Алаудинов рассказал, как ВСУ вредят мирным жителям в Курской области

Украинские боевики выжигают поля в Курской области, чтобы намеренно навредить мирному населению. Об этом РИА «Новости» рассказал генерал-майор командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«ВСУ стараются максимально навредить и населению. Они пытаются выжигать поля, все, что можно и нельзя. Но для них ничего не меняется. Им не дает покоя ситуация с нашими подразделениями, которые стойко стоят и уничтожают противника», — сказал он.

Президент России Владимир Путин отмечал, что вторжением в Курскую область киевский режим предпринял очередную провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ.

Минобороны ранее сообщило, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,5 тысячи человек. Также ведомство отчиталось об ударе вертолета Ми-28НМ по скоплению бронетехники и украинских боевиков в приграничном районе Курской области.