ВС России ударили по оружейному предприятию и военному аэродрому Украины

Российские военнослужащие поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, базу снабжения и склады боевиков ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цехам изготовления ударных беспилотных летательных аппаратов, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов», — рассказали в министерстве.

Кроме того, военные ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники украинских боевиков и иностранных наемников в 157 районах.

Ранее в пресс-службе Минобороны заявили, что военные ВСУ продолжают наносить удары по объектам российской энергетики, вопреки своим заявлениям о прекращении атак на 30 дней. Накануне Украина атаковала объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брянской области в Климовском районе.