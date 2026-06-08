ВС России ударили по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ
Российские войска за сутки атаковали объекты на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Целями ВС России стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего ВСУ. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Также военные поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 139 районах.
Российские войска за последнюю неделю установили контроль над тремя населенными пунктами: Тихоновкой в Донецкой Народной Республике, Комсомольским в Запорожской области и Шевченко под Харьковом. Бойцы продолжают продвигаться в зоне спецоперации.
Военные 8 июня также освободили поселок Химик, населенный пункт отбили подразделения Южной группировки войск.