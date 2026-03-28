ВС России освободили Брусовку в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль Брусовку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных и активных действий освободили населенный пункт Брусовка ДНР», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что за сутки в зоне ответственности «Запада» боевики ВСУ лишились до 160 человек живой силы.

В Минобороны отмечали, что группа под командованием лейтенанта Руслана Попкова в ходе зачистки лесного мотива уничтожила опорный пункт ВСУ и обратила противника в бегство.

Затем бойцы провели доразведку и передали артиллеристам координаты средств поражения ВСУ. В результате артудара ВС России уничтожили наблюдательный пункт противника и замаскированную огневую точку противника. В ходе боя командир группы лично ликвидировал двух боевиков.