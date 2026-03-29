Российские войска освободили Ковшаровку в Харьковской области

Поселок Ковшаровка в Харьковской области перешел под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». Накануне они же взяли под контроль населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два склада боеприпасов», — отметили в оборонном ведомстве.

За прошедшую неделю российские военные нанесли шесть ударов возмездия по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Среди них — одна массированная и пять групповых атак.

Целями стали используемые в интересах Украины объекты топливно-энергетической, аэродромной, транспортной инфраструктуры, а также пункты временной дислокации ВСУ и места изготовления, подготовки к запуску и хранения ударных БПЛА.