ВС России ударили по аэродрому для F-16 в Николаевской области

Российские военные атаковали аэродром подскока, на территории которого ВСУ планировали разместить полученные Украиной американские истребители F-16. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, объект находился в Вознесенске, в Николаевской области. Лебедев подчеркнул, что ВС России попали точно в цель, а в результате удара на территории аэродрома периодически идет вторичная детонация.

«Со стороны Мартыновки громыхнуло хорошо…<…> Сейчас слабые взрывы чего-то калибром поменьше», — отметил подпольщик.

Он добавил, что в Мартыновке находились ракеты для самолетов F-16, а также летный состав, в том числе и иностранные граждане.

Ранее политолог Андрей Кошкин рассказал, что Украина с помощью зарубежных истребителей хотела изменить соотношение успеха на линии боевого соприкосновения. Он также опроверг мнение о том, что F-16 являются «чудо-оружием», способным повлиять на ситуацию.