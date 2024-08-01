Военный эксперт Кошкин заявил, что Украина с помощью F-16 надеется изменить соотношение сил

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, в ближайшее время ожидается передача еще одной партии, хотя точное количество самолетов пока не уточняется. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин выразил мнение, что эти поставки не изменят баланс сил на линии фронта.

Он подчеркнул, что Нидерланды передали шесть истребителей F-16, а Дания, по сообщениям, планирует поставить еще четыре. При этом есть информация, что украинские пилоты уже тестировали эти самолеты в роли средств ПВО.

«В Киеве в настоящий момент делают ставку на это „чудо-оружие“, надеются, что оно позволит изменить соотношение успеха на линии боевого соприкосновения. Это не так», — отметил эксперт.

Он добавил, что ничего не изменится от этих шести плюс четырех истребителей. Даже если поставят еще несколько, это не повлияет на ситуацию. Никто не видит перспективы продолжения боевых действий Украины против России, ни один эксперт не считает это возможным, подчеркнул Андрей Кошкин.