ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям украинского ВПК и авиабазам
Российские военные нанесли удары ракетами, в том числе баллистическими, и беспилотниками по военным предприятиям и авиабазам на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.
Групповой удар произвели высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными БПЛА.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили в военном ведомстве.
Ночью украинское издание «Фокус» сообщило о мощных взрывах, прогремевших в Винницкой и Черновицкой областях на фоне сигнала воздушной тревоги.
А перед этим издание «Общественное» писало и о взрывах в Киеве. В городе сработали системы ПВО. Горожан призвали спуститься в укрытия и соблюдать все необходимые меры предосторожности.