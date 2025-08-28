ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям украинского ВПК и авиабазам

Российские военные нанесли удары ракетами, в том числе баллистическими, и беспилотниками по военным предприятиям и авиабазам на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Групповой удар произвели высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными БПЛА.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили в военном ведомстве.

Ночью украинское издание «Фокус» сообщило о мощных взрывах, прогремевших в Винницкой и Черновицкой областях на фоне сигнала воздушной тревоги.

А перед этим издание «Общественное» писало и о взрывах в Киеве. В городе сработали системы ПВО. Горожан призвали спуститься в укрытия и соблюдать все необходимые меры предосторожности.