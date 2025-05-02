МО: военные взяли под контроль населенные пункты в ДНР, под Харьковом и Курском

За неделю российские военные освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Подразделения группировки «Север» успешно завершили операцию по уничтожению украинских формирований в Курской области. Бойцы освободили последний населенный пункт, который контролировали украинские боевики, — Горналь.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Также российские военные за неделю провели семь массированных атак. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, базы радиоэлектронной разведки и пункты временного размещения иностранных наемников.

Ранее Вооруженные силы России вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в ЛНР. Бойцы уничтожили два опорных пункта противника в кременских лесах.