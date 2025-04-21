ВС России соблюдали режим прекращения огня в Курской области до 21 апреля

ВС России до полуночи 21 апреля соблюдали пасхальное перемирие в Курской области и оставались на позициях. Когда оно закончилось, российские войска продолжили уничтожать противника в регионе. Об этом сообщили в Минобороны.

Режим прекращения огня в честь Пасхи действовал с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Перемирие объявил верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинская сторона не стала соблюдать режим прекращения огня на Пасху. Во время перемирия ВСУ использовали американские ракеты HIMARS для ударов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина могут заключить мир на следующей неделе. Он отметил, что после перемирия обе страны «начнут вести большой бизнес с процветающими Штатами».