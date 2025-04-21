Трамп заявил, что Россия и Украина могут заключить мир на следующей неделе

Американский лидер Дональд Трамп понадеялся на скорое заключение сделки между Россией и Украиной. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social .

Трамп выразил надежду на то, что соглашения стороны достигнут «на этой неделе». И пообещал, что и Россия, и Украина в таком случае «начнут вести большой бизнес с процветающими Штатами».

По словам американского президента, такой бизнес позволит российской и украинской стороне «сделать состояние». При этом политик не уточнил, какую именно сделку он вообще имеет в виду.

Заявление Трампа прозвучало после реакции Госдепартамента США на пасхальное перемирие, которое состоялось по инициативе президента России Владимира Путина. Американское ведомство выразило готовность приветствовать его продление.

Пасхальное перемирие длилось до 00:00 понедельника, 21 апреля. Владимир Путин пока не приказывал продлевать такой режим.