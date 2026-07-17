«Ланцеты» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Минобороны: «Ланцеты» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море
Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Ведомство опубликовало кадры ликвидации техники ВСУ. На опубликованном видео показали высокоточную работу войск беспилотных систем. С помощью современных средств вооружения подразделения нанесли удары по объектам противника, полностью уничтожив их.
Ранее, 1 июля, в северо-восточной части Черного моря российские военные уничтожили еще пять украинских безэкипажных катеров. По ним применили комплексное вооружение: противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Хризантема-С», боевую машину пехоты БМП-2 с модулем «Бережок», барражирующий боеприпас «Ланцет», а также средства тактической огневой группы.