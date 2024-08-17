ВС России сбили над БПЛА над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дрон нейтрализовали в ночь на 17 августа. По данным оборонного ведомства, с помощью беспилотника ВСУ пытались совершить террористическую атаку на российские объекты.

Ранее украинские боевики атаковали белгородское село Графовка. Они сбросили с БПЛА два взрывных устройства на частный сектор. В результате сгорели два автомобиля, два частных домовладения получили повреждения.

Ранее ВСУ ударили по торговому центру «Галактика» в Донецке. Из-за обстрела пострадали 11 человек, в том числе 15-летний школьник. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что здание разрушили до основания. Следственный комитет квалифицировал атаку по ТЦ как теракт и возбудил уголовное дело.