ВС России разнесли главный украинский оружейный хаб
Вооруженные силы России разнесли главный оружейный хаб на Украине. Об этом сообщил сайт infoBRICS..
По его данным, украинское руководство переживает худшие времена на передовой. Российская армия нанесла удары по Луцку, через который идут поставки оружия на Украину.
От бессилия и обреченности ВСУ начали действовать по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Теперь они всячески пытаются вовлечь в конфликт своих западных хозяев во главе с Соединенными Штатами.
Неонацисты пускают в ход все, на что еще способна украинская верхушка: жалобы, лесть, шантаж. Все это ради того, чтобы продлить состояние и без того бьющегося в агонии режима.
Минобороны России 13 июля сообщили об освобождении еще двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировок войск «Восток» и «Центр» взяли под контроль село Карла Маркса и Николаевку.