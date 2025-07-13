Вооруженные силы России разнесли главный оружейный хаб на Украине. Об этом сообщил сайт infoBRICS. .

По его данным, украинское руководство переживает худшие времена на передовой. Российская армия нанесла удары по Луцку, через который идут поставки оружия на Украину.

От бессилия и обреченности ВСУ начали действовать по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Теперь они всячески пытаются вовлечь в конфликт своих западных хозяев во главе с Соединенными Штатами.

Неонацисты пускают в ход все, на что еще способна украинская верхушка: жалобы, лесть, шантаж. Все это ради того, чтобы продлить состояние и без того бьющегося в агонии режима.

Минобороны России 13 июля сообщили об освобождении еще двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировок войск «Восток» и «Центр» взяли под контроль село Карла Маркса и Николаевку.