Военкор Рожин: ВС России расширили зону контроля в Купянске и Заречном

ВС России продолжают активное наступление по основным направлениям фронта. За минувшие сутки отмечены успехи на Купянском и Покровском направлениях. Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин.

Опираясь на данные карты проведения спецоперации, военкор указал, что российские подразделения продвигаются на востоке Мирограда, здесь происходят локальные столкновения.

Кроме того, продолжается активное продвижение российской армии в районе Тернового. Также отмечается расширение зоны контроля в Заречном.

Российские подразделения расширили зону контроля в Купянске, они готовятся занять северную часть города. По данным издания Readovka, боевики ВСУ оставляют позиции в промышленном районе.

У украинских войск нет сил удерживать сплошную полосу фронта, к тому же они вынуждены уплотнять свою оборону, отходя на резервную линию.

По данным Минобороны, бойцы группировки войск «Запад» в Харьковской области нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Сеньково и Смородьковка.