Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении остались без связи
ВСУ на Харьковском направлении после удара практически остались без связи
Действующие на Харьковском направлении передовые позиции ВСУ практически остались без связи. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.
В результате удара российских военных оборудование боевиков вышло из строя.
«Передовые позиции практически остались без связи. Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для ремонта поврежденного оборудования и доставки нового», — отметил источник.
По данным Минобороны России, бойцы группировки войск «Запад» в Харьковской области нанесли поражение ВСУ и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Сеньково и Смородьковка, а также заняли более выгодные рубежи.
ВСУ лишились до 230 человек живой силы, 24 автомобилей, пяти боевых бронированных машин, реактивной системы залпового огня и четырех орудий полевой артиллерии.
Ранее ВС России взяли под контроль половину Купянска.