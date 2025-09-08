ВСУ на Харьковском направлении после удара практически остались без связи

Действующие на Харьковском направлении передовые позиции ВСУ практически остались без связи. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

В результате удара российских военных оборудование боевиков вышло из строя.

«Передовые позиции практически остались без связи. Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для ремонта поврежденного оборудования и доставки нового», — отметил источник.

По данным Минобороны России, бойцы группировки войск «Запад» в Харьковской области нанесли поражение ВСУ и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Сеньково и Смородьковка, а также заняли более выгодные рубежи.

ВСУ лишились до 230 человек живой силы, 24 автомобилей, пяти боевых бронированных машин, реактивной системы залпового огня и четырех орудий полевой артиллерии.

Ранее ВС России взяли под контроль половину Купянска.