ВС России за неделю поразили 10 командных пунктов БПЛА ВСУ в Сумской области

Расчет артиллерийской установки «Козерог» группировки «Север» за минувшую неделю ликвидировал 10 пунктов управления дронами ВСУ в Сумской области. Об этом заявил старший офицер батареи с позывным Кадет в беседе с РИА «Новости» .

«Сейчас проводили комплекс мероприятий по выявлению пунктов управления БПЛА противника. Задумка следующая. Артиллерийская установка „Козерог“, имитирующая работу БМ-21 „Град“, отработала <…> по вероятному скоплению врага», — сказал военный.

По словам Кадета, разведывательные подразделения определяют места запуска дронов противника и передают координаты на орудие Д-20. Расчет быстро отрабатывает по целям. За неделю так удалось поразить 10 командных пунктов БПЛА ВСУ. Все цели ликвидированы.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России заняли Бачевск в Сумской области. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».