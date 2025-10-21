ВС России прорвали ключевой рубеж ВСУ вдоль реки Янчур в Запорожье
Российские военные продолжают наступить против ВСУ в Запорожье, они уже прорвали ключевой оборонительный рубеж противника вдоль реки Янчур. Об этом сообщило издание Myśl Polska.
Украинское командование рассчитывало задержать на этом участке российских военных до осеннего бездорожья, но планы провалились. Теперь линия фронта сместилась в направлении Гуляйполя.
«Российская авиация планирующими бомбами весом от 500 килограммов до трех тонн буквально сровняла с землей (или, наоборот, выкопала) бункеры и укрытия, похоронив в них украинских военных», — заявили журналисты.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал, что новая символика российской армии в Запорожской области вызвала истерику у ВСУ. Как только военный грузовик с обновленным тактическим знаком появился в регионе, противники запаниковали.