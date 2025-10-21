Российские военные продолжают наступить против ВСУ в Запорожье, они уже прорвали ключевой оборонительный рубеж противника вдоль реки Янчур. Об этом сообщило издание Myśl Polska .

Украинское командование рассчитывало задержать на этом участке российских военных до осеннего бездорожья, но планы провалились. Теперь линия фронта сместилась в направлении Гуляйполя.

«Российская авиация планирующими бомбами весом от 500 килограммов до трех тонн буквально сровняла с землей (или, наоборот, выкопала) бункеры и укрытия, похоронив в них украинских военных», — заявили журналисты.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал, что новая символика российской армии в Запорожской области вызвала истерику у ВСУ. Как только военный грузовик с обновленным тактическим знаком появился в регионе, противники запаниковали.