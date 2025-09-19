«То, что их ждет». Украинцы впали в истерику, увидев новую символику ВС России

Появление российского военного грузовика с новым тактическим знаком в Запорожской области спровоцировало резкую реакцию на Украине. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов, его слова привело РИА «Новости» .

Публикация видео с автомобилем, на котором размещен тактический знак в виде черного квадрата, вызвала бурное обсуждение в украинских Telegram-каналах. Рогов отметил, что киевский режим интерпретировал это как признак переброски дополнительных сил, а это вызвало у них панику и истерику.

«Получается, что один российских грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим», — заявил представитель.

Он связал реакцию с символикой знака, напоминающего черный квадрат. Рогов предположил, что этот символ может восприниматься как предупреждение для тех, кто продолжит сопротивление.

«Черный квадрат — это то, что их ждет, если они не сложат оружие, будут продолжать сопротивление и воевать за действующий режим», — заявил Рогов.

По его словам, украинская сторона ошибочно интерпретировала единичный случай как признак масштабного наступления. При этом сам он уточнил, что подтверждений присутствия целых колонн с такими знаками нет.

Ранее американский журналист отметил, что все больше городов Украины охватывают массовые протесты против принудительной мобилизации. По его мнению, украинцы начали «просыпаться» и отказываются отдавать свои жизни.