Российские военные продемонстрировали устойчивое продвижение на поле боя. На это обратил внимание профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале .

«Русские демонстрируют прогресс на поле боя. <…> Они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — сказал он.

Также профессор указал на одно важное преимущество, которого не имеют ни киевский режим, ни США. Это наличие мощной промышленной базы.

«У русских она есть, а у нас ее нет, и это очень важно понимать. <…> Так что у нас с этим большие неприятности», — сказал Миршаймер.

Согласно сводке Минобороны, за сутки под контроль ВС России перешел населенный пункт Иволжанское в Сумской области, а также 114 зданий в Константиновке, 43 здания в Красном Лимане в ДНР. Кроме того, украинская сторона потеряла 1455 единиц живой силы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что совершая удары по объектам России, киевский режим показывает нацистскую сущность.