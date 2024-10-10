Освобождение Курской области ускорилось. Российские войска продвинулись на 10 участках боевых действий, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Хочу отметить, что более чем на 10 участках войска Министерства обороны Российской Федерации двигаются у нас вперед. Последние дни очень хорошо развивается успех», — сказал он.
Алаудинов сообщил, что на Суджанском направлении подразделения нанесли противнику значительный урон и освободили два населенных пункта. Отличился полк «Ахмат-Чечня», заняв утерянный ранее большой опорный пункт и ликвидировав 40 бойцов Вооруженных сил Украины.
Российские подразделения взяли под контроль деревню Новая Сорочина и хутор Покровский, сообщили «Известия». Минобороны показало видео из освобожденного десантниками группировки войск «Север» населенного пункта.
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ВС России продвинулись на 10 участках боевых действий в Курской области
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