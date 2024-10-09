Появились кадры из освобожденного Покровского в Курской области

Перед этим десантники вскрыли, где находятся опорные пункты противника, и после артиллерийской обработки с ходу взяли их штурмом, обратив украинских боевиков в бегство.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении Покровского и деревни Новая Сорочина, расположенной в том же Суджанском районе.

По данным военного ведомства, украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли уже свыше 21 тысячи военных и более 130 танков, а также целый ряд других оружия и техники, в том числе западного производства.