Российские военные продвигаются в районе Лозовой в Харьковской области сразу в двух направлениях. Об этом РИА «Новости» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После освобождения и зачистки населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки) наши войска продолжили продвижение сразу в двух направлениях: в направлении Богуславки и Боровой», — отметил он.

Войска выбивают противника на холмах западнее Лозовой, где ВСУ возвели ряд укрепрайонов. На этом участке потери украинской армии существенно увеличились, подчеркнул Марочко.

Ранее ВС России установили контроль над населенными пунктами Красное в ДНР и Лозовое в Харьковской области.

Военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми рассказал, что российские войска освобождают все больше территорий в зоне СВО. По его словам, военные открыли новое направление наступления к северу от Харькова, а также отодвинули линию фронта к реке Жеребец и за нее.