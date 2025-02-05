ВС России приступили к зачистке крупнейшего населенного пункта на Купянском направлении

Вооруженные силы России ведут зачистку населенного пункта Двуречная от украинских боевиков. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Он рассказал о положительных изменениях на Купянском направлении, где войска освободили достаточно много населенных пунктов.
«Один из них самый большой — это Двуречная. В настоящее время там проводится деятельность по очистке от нацистов этой территории», — подчеркнул Ганчев.
Двуречная имеет важное стратегическое значение. Зачистка населенного пункта позволит расширить плацдарм и развить наступление сразу на нескольких направлениях.
Минобороны сообщило об освобождении Двуречной 28 января. Населенный пункт перешел под контроль группировки войск «Запад». Теперь ВС России получат возможность дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.
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