Вооруженные силы России ведут зачистку населенного пункта Двуречная от украинских боевиков. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он рассказал о положительных изменениях на Купянском направлении, где войска освободили достаточно много населенных пунктов.

«Один из них самый большой — это Двуречная. В настоящее время там проводится деятельность по очистке от нацистов этой территории», — подчеркнул Ганчев.

Двуречная имеет важное стратегическое значение. Зачистка населенного пункта позволит расширить плацдарм и развить наступление сразу на нескольких направлениях.

Минобороны сообщило об освобождении Двуречной 28 января. Населенный пункт перешел под контроль группировки войск «Запад». Теперь ВС России получат возможность дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.