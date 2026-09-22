ВС России применили гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Минобороны: ВС России во время ночного удара применили ракеты «Циркон»

Российские военные применили гиперзвуковые ракеты «Циркон» в ходе ночного удара по объектам ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«„Цирконы“ с моря принесли врагу цунами и торнадо», — отметили в ведомстве, прикрепив иллюстрацию запуска ракет с корабля.

До этого Минобороны сообщило, что в ночь на 22 сентября российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами, высокоточным оружием морского, наземного и воздушного базирования по предприятиям химической и металлургической промышленности.

Кроме того, бойцы поразили объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса в ряде областей Украины, а также морские суда с грузами для боевиков ВСУ.

Ранее российские силы атаковали склад компании Fire Point в Киевской области, где хранились стартовые ускорители и комплектующие для беспилотников большой дальности.