Бойцы «Севера» за неделю применили более тысячи беспилотников против позиций, техники и живой силы на Харьковском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир подразделения БПС с позывным Кобра.

Он отметил, что военнослужащие работают в круглосуточном режиме, уничтожая даже те цели, которые пытаются укрыться в лесопосадках и заброшенных домах. По словам Кобры, нанесение ударов каждый день затрудняет перемещение украинских военных и вызывают среди них недовольство. Российские беспилотники поражают автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры с боеприпасами и продовольствием.

«Мы стараемся делать так, чтобы у нас было преобладающее количество дронов на линии боевого соприкосновения. Для этого поражаем пункты управления БПЛА, подвоз, личный состав, а также станции РЭБ», — подчеркнул Кобра.

За минувшую неделю артиллеристы группировки «Север»уничтожили примерно 15 пунктов управления дронами ВСУ в Харьковской области.