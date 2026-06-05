За неделю артиллеристы группировки «Север» ликвидировали в Харьковской области примерно 15 пунктов управления дронами ВСУ. Об этом сообщил командир орудия с позывным Комсомол в беседе с РИА «Новости» .

«Порядка 15 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“ в Харьковской области за неделю», — заявил он.

По словам военного, огонь вели по пунктам управления и стартовым позициям вражеских БПЛА. Каждое такое попадание, отметил он, важно для всего личного состава, ведь сокращение количества дронов противника и их операторов позволяет российским подразделениям действовать с меньшим риском. Кроме того, уничтожение расчетов БПЛА помогает мотострелковым частям более успешно выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.

Ранее экипаж «Солнцепека» ликвидировал укрепленный пункт ВСУ в Сумской области. Корректировку в реальном времени обеспечивали расчеты беспилотников.