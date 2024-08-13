Алаудинов заявил о провале «блицкрига» ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил об остановке бесконтрольного продвижения ВСУ в Курской области

Российские военные остановили продвижение украинских подразделений в Курской области. Командование противника осознало, что запланированный «блицкриг» полностью провалился. Об этом в комментарии ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Он пояснил, что только на одном из участков боев противник потерял до 45 единиц военной техники за двое суток.

«Бесконтрольное „катание“ противника остановили, уже третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы», — подчеркнул Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что противник осознал: планы по быстрому прорыву и продвижению по российской территории провалились.

Украинские войска вошли на территорию Курской области в минувший вторник, 6 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что противник взял под контроль 28 населенных пунктов. Он добавил, что неизвестна судьба около двух тысяч жителей.

Президент России Владимир Путин не исключил, что украинские власти продолжат свои попытки дестабилизации ситуации в приграничных областях. Он подчеркнул, что основной задачей боевиков стала раскачка внутриполитической ситуации в стране.