ВС России поразили заводы, снабжавшие ВСУ горюче-смазочными материалами

Кроме того, в 141 районе уничтожили скопления живой силы и военной техники. Добиться этого удалось ударами оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Накануне российские военные нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Минобороны не уточнило, о каких регионах идет речь, но отметило, что все назначенные цели удалось поразить.

Ранее в Одесской области уничтожили базу, на которой хранилось горючее для украинских военных. Кроме того, поразили объекты на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области и несколько пунктов управления беспилотниками.