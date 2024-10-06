Базу с топливом для ВСУ уничтожили под Одессой

Минобороны: ВС РФ поразили базу топлива под Одессой и аэродром Староконстантинов

Удары по инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и базе горючего для техники ВСУ нанесли российские войска за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что военные также успешно поразили пункты управления вражескими беспилотниками.

В ударах по заявленным целям командование российских сил задействовало оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска, артиллерию и беспилотники группировок войск, действующих в зоне проведения специальной военной операции.

«Нанесено поражение базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах проведения специальной военной операции.

В минувшую субботу, 5 октября, Минобороны отчиталось об использовании ракетного комплекса «Искандер-М» для ударов по позициям ВСУ в Сумской области. В результате ударов противник потерял до 80 человек личного состава механизированной бригады. Кроме того, ударившие ракеты уничтожили 12 боевых бронированных машин и пять пикапов.