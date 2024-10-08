Российские военные ударили «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар гиперзвуковыми «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все объекты поражены, цели удара достигнуты. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вооруженные силы Российской Федерации вчера нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты поражены, цели удара полностью достигнуты.

Ранее Минобороны сообщало, что штурмовики Су-25 уничтожили технику и личный состав ВСУ в Курской области. Они нанесли удар по боевикам авиационными ракетами по заранее разведанным целям.

После этого экипажи Су-25 совершили противоракетный маневр, запустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета. По разведданным, бронированную техник и личный состав ВСУ уничтожили.