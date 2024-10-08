Российские военные ударили «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские военные нанесли групповой удар гиперзвуковыми «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все объекты поражены, цели удара достигнуты. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Вооруженные силы Российской Федерации вчера нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“», — заявили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты поражены, цели удара полностью достигнуты.
Ранее Минобороны сообщало, что штурмовики Су-25 уничтожили технику и личный состав ВСУ в Курской области. Они нанесли удар по боевикам авиационными ракетами по заранее разведанным целям.
После этого экипажи Су-25 совершили противоракетный маневр, запустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета. По разведданным, бронированную техник и личный состав ВСУ уничтожили.