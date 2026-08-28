ВС России поразили выпускавшее химикаты для ракет «Фламинго» предприятие под Киевом

ВС России поразили завод с химикатами для ракет «Фламинго» в Киевской области

Российские военные нанесли удар по предприятию в Киевской области, которое производило и хранило химические вещества для ракет «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны.

Ударными беспилотниками бойцы ВС России поразили завод ООО «Файер Поинт». По данным ведомства, предприятие выпускало компоненты для твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности.

Ранее военнослужащие атаковали складской комплекс ООО «Стеллар Джет» в украинской столице. Там ВСУ хранили готовые крылатые ракеты «Фламинго» и горючее для ракетных ускорителей.

За несколько дней до этого бригады «Барс-Курск» рассказали, как уничтожили летевшую на 50-метровой высоте «Фламинго» при помощи пулемета. В результате ракета упала в лесу, а ее боевая часть, весившая более тонны, не достигла цели, поделился командир роты огневой поддержки группировки войск «Север».