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    ВС России поразили выпускавшее химикаты для ракет «Фламинго» предприятие под Киевом

    ВС России поразили завод с химикатами для ракет «Фламинго» в Киевской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные нанесли удар по предприятию в Киевской области, которое производило и хранило химические вещества для ракет «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны.

    Ударными беспилотниками бойцы ВС России поразили завод ООО «Файер Поинт». По данным ведомства, предприятие выпускало компоненты для твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности.

    Ранее военнослужащие атаковали складской комплекс ООО «Стеллар Джет» в украинской столице. Там ВСУ хранили готовые крылатые ракеты «Фламинго» и горючее для ракетных ускорителей.

    За несколько дней до этого бригады «Барс-Курск» рассказали, как уничтожили летевшую на 50-метровой высоте «Фламинго» при помощи пулемета. В результате ракета упала в лесу, а ее боевая часть, весившая более тонны, не достигла цели, поделился командир роты огневой поддержки группировки войск «Север».