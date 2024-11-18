Подполье сообщило о мощном ударе по гостинице с украинскими военными в Одессе

Российские военные нанесли мощный удар по гостинице-общежитию в Одессе, где проживали украинские боевики. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Мощный удар в пятиэтажную гостиницу-общежитие военнослужащих Украины пришелся в Одессе. Местные рассказали, что на место поехали бригады скорой помощи, территорию оцепили», — заявил он.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетики на Украине после 10 октября 2022 года в ответ на террористический акт на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. С тех пор воздушную тревогу в стране объявляют практически каждый день.

Ранее стало известно, что российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР. Населенный пункт перешел под контроль военнослужащих подразделений группировки войск «Центр».