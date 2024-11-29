Российские военные атаковали с помощью «Искандера» пункт дислокации ВСУ. В результате они ликвидировали 72 боевика, в том числе девять французских наемников, сообщила пресс-служба Минобороны.
ВС России поразили место, где базировался отряд центра Сил специальных операций. Ликвидированные военные входили в состав боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами.
В пресс-службе добавили, что утром 28 ноября российская армия также ударила по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, занимавшейся обеспечением ВПК.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские войска в ночь на 28 ноября выпустили по Украине 90 ракет и 100 беспилотников в ответ на продолжающиеся атаки по территории России.
Каток с искусственным льдом откроется в Новых Химках
Ротавирус в алтайский соццентр «Рубикон» мог занести бездомный
Верховная Рада перенесла место заседаний из страха перед ударом «Орешником»
Бывший вор в законе Саша Север нашел нового Михаила Круга
Борис Джонсон обвинил Запад в ведении войны против России чужими руками
Удар «Искандера» уничтожил в Одессе более 70 специалистов ВСУ по морскими дронами
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте