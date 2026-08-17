Российские военные поразили два сухогруза в Одессе и Николаеве

Два сухогруза с имуществом ВСУ поразили российские военные в портах Одесса и Николаев. Об этом сообщило Минобороны.

В одесском порту также атаковали склад с военными грузами.

В ведомстве отметили, что ВС России продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах украинской армии. По целям применили беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие.

В ночь на 17 августа российские военные в очередной раз атаковали морские суда и портовую инфраструктуру Украины. На этот раз под ударами оказались патрульный катер «Тарантул», причальный терминал и другие военные цели.