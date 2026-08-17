«Тарантул» ушел на дно. Какие цели поразили ночью ВС России

ВС России в ночь на 17 августа атаковали цели на Украине

Вооруженные силы России в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру и морские суда Украины. На этот раз под ударами оказались патрульный катер, причальный терминал и другие военные цели.

Что произошло в ночь на понедельник

В Минобороны сообщили, что войска в ночь на 17 августа поразили портовую инфраструктуру и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В порту Одесса атаке подверглись резервуары с топливом и патрульный катер типа «Тарантул», обеспечивавший безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки.

Под удар также попала портовая инфраструктура в Одесской области. Российская армия поразила в порту Измаил причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, а также ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.

Ночью военные уничтожили ряд целей в зоне спецоперации. В оборонном ведомстве уточнили, что российские беспилотники зачистили позиции ВСУ в населенном пункте Дмитровка Днепропетровской области. Там войска ударили по складу БПЛА.

«Птицы» также атаковали пункт временной дислокации украинских подразделений Доброполье в Донецкой Народной Республике.