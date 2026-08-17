«Тарантул» ушел на дно. Какие цели поразили ночью ВС России
ВС России в ночь на 17 августа атаковали цели на Украине
Вооруженные силы России в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру и морские суда Украины. На этот раз под ударами оказались патрульный катер, причальный терминал и другие военные цели.
Что произошло в ночь на понедельник
В Минобороны сообщили, что войска в ночь на 17 августа поразили портовую инфраструктуру и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
В порту Одесса атаке подверглись резервуары с топливом и патрульный катер типа «Тарантул», обеспечивавший безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки.
Под удар также попала портовая инфраструктура в Одесской области. Российская армия поразила в порту Измаил причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, а также ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.
Ночью военные уничтожили ряд целей в зоне спецоперации. В оборонном ведомстве уточнили, что российские беспилотники зачистили позиции ВСУ в населенном пункте Дмитровка Днепропетровской области. Там войска ударили по складу БПЛА.
«Птицы» также атаковали пункт временной дислокации украинских подразделений Доброполье в Донецкой Народной Республике.
Цели ВС России в ночь на 16 августа
Эффективным был и массированный ночной удар российских войск по целям в ночь на воскресенье.
С помощью беспилотников военнослужащие ликвидировали в населенном пункте Белгород-Днестровский под Одессой цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. БЭКи применялись ВСУ для атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, а также российские города на Черноморском побережье.
В другом населенном пункте в Одесской области — городе Вилково в Измаильском районе — ВС России ударили по стоянке патрульных катеров Военно-морских сил Украины, привлекавшихся к проводке в порты морских судов с грузами военного назначения и топливом.
Также в ночь на 16 августа атакам в порту Одесса подверглись резервуары с топливом и склады с военным имуществом, три сухогруза и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для украинских боевиков.
Помимо этого, российские войска уничтожили в Черном море судно, которое доставляло на Украину западное вооружение.