Российская армия с помощью авиации, ударных БПЛА и артиллерии ударила по инфраструктуре украинских военных аэродромов и площадке запуска беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Войска также поразили личный состав и технику ВСУ в 137 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отметили в пресс-службе.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что российские военные продолжили наступать с нескольких сторон на Времевском направлении в ДНР. Они продвинулись и увеличили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка, а также с западной стороны в районе трассы к Гуляйполю. Из-за этого у ВСУ остался только один путь для переброски подкрепления в поселок.

ВС России продвигаются и в ЛНР — им осталось освободить пять населенных пунктов. Над тремя из них военные уже частично установили контроль.