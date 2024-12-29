Рогов: ВС России увеличили зону контроля в Великой Новоселке с нескольких сторон

Российские военные с нескольких сторон увеличили зону контроля на Времевском направлении в районе поселка Великая Новоселка. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В Великой Новоселке ВСУ оборудовали крупный командный пункт. Здесь же расположен логистический хаб противника.

«Армия продолжает обхват Великой Новоселки с нескольких сторон, улучшив за последние сутки свои позиции с северной стороны», — уточнил Рогов.

Он также добавил, что российские военные расширили зону контроля с западной стороны в районе трассы к Гуляйполю. Таким образом у украинцев остался единственный путь для переброски подкреплений в поселок — через поля на северо-западе.

Ранее в Новой Новоселке операторы БПЛА ликвидировали иностранных наемников, попытавшихся покинуть населенный пункт. Иностранную речь сначала услышали с помощью радиоперехвата, а потом за группой установили визуальный контроль.