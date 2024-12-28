Российским военным осталось освободить пять населенных пунктов в Луганской Народной Республике (ЛНР), три из них уже частично перешли под контроль ВС России. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«На данный момент идут бои за оставшиеся пять населенных пунктов, три из которых уже находятся под частичным контролем ВС РФ», — сказал он.

Подполковник отметил, что за этот год в ЛНР удалось отбить около двух тысяч попыток украинской армии пробить оборону российских военных.

Ранее Марочко заявил, что потери ВСУ в ЛНР в зоне ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за неделю составили почти девять тысяч украинских солдат и наемников.

Еще он подчеркнул, что за эту неделю войска противника потеряли на 1240 больше военных, чем на прошлой. Также в течение этих семи дней ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ и заняли выгодные позиции.