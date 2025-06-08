Российские военные поразили цех производства дронов «Пекло» в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Блокнот пропагандиста».

По его информации, ВС России нанесли удар «фантастической точности» по объекту противника. Этот цех ранее посещали генералы НАТО, которым Украина демонстрировала свою разработку. Когда именно они приезжали туда, не уточняется.

Авторы публикации отметили, что киевские власти разместили цех в непосредственной близости от жилых домов, буквально прикрываясь мирными гражданами.

«Жители дома должны были благодарить нашу армию за фантастическую точность», — подчеркнул канал.

Ранее стало известно, что российские бойцы уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области. Киев активно использовал ее в военных целях. Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар по объекту.