ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Купянска

Российские военные уничтожили переправу украинских боевиков через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Воздушно-космические силы нанесли авиационный удар по переправе через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что средства объективного контроля после авиаудара зафиксировали критическое разрушение переправы, активно используемой ВСУ в военных целях.

Также российское ведомство опубликовало кадры уничтожения переправы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что массированный удар российских военных по целям на территории Украины в ночь на 6 июня стал ответом на проведенные ВСУ террористические акты. По его словам, все действия российских бойцов являются ответом на поступки украинских властей, приобретших характеристики террористического режима.