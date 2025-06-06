ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Купянска
ВС России авиаударом разрушили переправу ВСУ через Оскол под Купянском
Российские военные уничтожили переправу украинских боевиков через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Воздушно-космические силы нанесли авиационный удар по переправе через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области», — заявили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что средства объективного контроля после авиаудара зафиксировали критическое разрушение переправы, активно используемой ВСУ в военных целях.
Также российское ведомство опубликовало кадры уничтожения переправы.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что массированный удар российских военных по целям на территории Украины в ночь на 6 июня стал ответом на проведенные ВСУ террористические акты. По его словам, все действия российских бойцов являются ответом на поступки украинских властей, приобретших характеристики террористического режима.